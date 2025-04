Il comico Bolide: “Il Napoli è un gruppo favoloso! Su Buongiorno…”

Alessandro Bolide, comico e attore, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per raccontare della cena azzurra di ieri sera. Ecco cosa ha dichiarato:

“Come sta Buongiorno? Da tifoso malato è la prima cosa che ho chiesto! Ho visto che stava bene, anche Juan Jesus mi ha detto che si sente positivo. Ho scambiato qualche chiacchiera con loro, mi sono sembrati ottimisti. Poi c’è stato il massimo rigore: zero vino, zero alcol e mangiare pesato. A Conte gli ho fatto rifare la sua esultanza con abbraccio nel mio sketch, ma mi ha colpito la grandissima armonia tra tutti gli elementi. Tutto il gruppo lo adora ed è una cosa bella, significa che è affezionato a lui. Anche Oriali è amatissimo, il suo gruppo di lavoro è splendido. Ho un rapporto di amicizia fraterna con Edo De Laurentiis e nel suo gruppo Whatsapp ha riunito tutti i comici storici di Made in Sud. Speriamo che questo finale di stagione ci riservi qualcosa. L’Inter deve pareggiare e andare ai rigori e contro-rigori col Bayern! Deve stancarsi fino all’ennesima potenza! Spero che tutte le squadre facciano il proprio dovere, sperando che questo finale di stagione sia lineare e senza polemiche. Parlando con Mazzocchi, ho chiesto se giocare alle 12:30 e me lo ha confermato! Sono costretti a mangiare alle 9:00 del mattino e questo penalizza tanto! Lukaku? Senza Conte non avrebbe tutta questa tranquillità. Gli sta accanto dentro e fuori dal campo, sta crescendo sempre di più”.