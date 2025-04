Gds – ” Lukaku si è preso il Napoli nonostante le mille difficoltà “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla stagione di Romelu Lukaku, che sta diventando sempre di più l’uomo simbolo di questa squadra a suon di gol e assist. Ecco un estratto dell’articolo:

” Nonostante le mille difficoltà e anche un pizzico di diffidenza iniziale, Romelu Lukaku si è preso Napoli e adesso prova a essere il simbolo del sogno di un popolo intero. Un Lukaku così non si era mai visto prima in carriera: con i due assist confezionati per McTominay contro l’Empoli, il belga ha raggiunto la doppia cifra di assist in campionato per la prima volta. Neanche all’Inter nell’anno straordinario dello scudetto era arrivato a tanto. “