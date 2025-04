Gds – ” Lukaku decisivo in questo Napoli, solo Retegui è meglio di lui in un dato “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla stagione disputata sin qui da Romelu Lukaku, che ha sicuramente subito diverse critiche ingiuste, ma che adesso si sta prendendo il Napoli sulle sue spalle e vuole trascinarlo il più in alto possibile. Infatti, nel nostro campionato, solo Retegui è meglio di lui in dato, che viene mostrato nell’articolo. Eccone un estratto:

” Insomma, se il sogno è ancora vivo, c’è tanto di Romelu nelle ambizioni tricolori del Napoli. Rom è il secondo giocatore in Europa attualmente in doppiadoppia (gol + assist) dopo un certo Momo Salah “.

” In questo campionato, soltanto Mateo Retegui è stato più decisivo di lui finora nel rapporto nella somma tra gol e assist: l’atalatino, capocannoniere con 23 reti, è entrato in 28 marcature, mentre Romelu è a 22. È l’attaccante con più sponde riuscite in campionato, ma pure il secondo per percentuale realizzativa, sempre dietro a Retegui: 29 per cento per l’atalantino, 23 per il nuovo re di Napoli. “