Gds – ” Brutte sensazioni riguardo l’infortunio di Juan Jesus, stagione finita per lui ? I dettagli “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle condizioni di Juan Jesus, uscito per infortunio nell’ultima sfida degli azzurri contro l’Empoli. Ecco un estratto dell’articolo:

” Le sensazioni sono negative e basta riguardare le immagini della sua uscita dal campo per capire che la cosa è abbastanza seria. Quanto resterà fuori lo si capirà oggi quando Juan Jesus verrà sottoposto agli esami strumentali dallo staff medico del Napoli. “

” Però la smorfia con cui ha lasciato il campo e il labiale rivolto alla panchina bastano per far capire che lo stop sarà lungo. Juan sembra dire “strappo”, che se fosse confermato significherebbe quasi stagione finita. Intanto per Monza si scalda Rafa Marin, visto che Buongiorno è ancora alle prese con la tendinopatia. “