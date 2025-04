Gazzetta – Il Milan molla Manna per il ruolo di Ds? Il dirigente destinato a rimanere al Napoli

Il Milan molla Giovanni Manna? Ne scrive a tal proposito l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo Ds per la prossima stagione, preferibilmente italiano. Al momento, i profili preferiti sono quelli di Igli Tare (ritenuto italiano per la sua esperienza in Italia) e Fabio Paratici. Sono invece improbabili nomi come il napoletano Manna, D’Amico e Sartori, in quanto impegnati con i propri club e con dei contratti da rispettare.

“Il Milan aveva sul suo taccuino anche i nomi di D’Amico, Manna e Sartori, ma in questo momento tutti e tre sono destinati a restare dove sono ovvero, rispettivamente, all’Atalanta, al Napoli e al Bologna. Perché sono ritenuti dai loro club centrali per il progetto e perché hanno contratti in essere”.