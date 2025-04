Fedele: “Avete capito dove siamo arrivati? Questa voce su ADL mi fa rabbrividire”

Nel suo intervento a Radio Marte, l’ex procuratore sportivo Enrico Fedele ha analizzato un tema legato al Napoli e a De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Oggi ho letto una cosa che mi ha fatto rabbrividire: nel libro di Spalletti, dove esisterebbe un capitolo dedicato al presidente, pare che il mister abbia confessato che De Laurentiis gli mandava i messaggi durante la partita e lui non li ascoltava. Se è vero, avete capito dove siamo arrivati?”.

Poi Fedele ha continuato: “Ha investito tanti soldi, spendendo qualcosa come centocinquanta milioni di euro per l’acquisto di calciatori ed altri venti di staff tecnico: non lo fai, se non vuoi vincere lo Scudetto. Tutto si può dire, tranne che il presidente non abbia fatto il suo. Al di là di ciò che afferma Antonio Conte, l’obiettivo è quello di puntare in alto”