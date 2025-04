De Giovanni: “Vi spiego perché il Napoli cercava giocatori come Pellegrini, Biraghi e Danilo”

Il noto scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Punto Zero per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Di seguito le sue parole: “Cena di squadra per compattare il gruppo e Napoli in crescita contro l’Empoli? Non credo che il problema sia la tenuta fisica, anche nei secondi tempi brutti visti di recente nel finale ci sono state occasioni”.

Poi lo scrittore ha continuato: “Il gruppo è già molto compatto, Conte è un allenatore importante e di grande carisma. La squadra molla ogni tanto, ha pochi leader di personalità in campo, ci sono diversi leader dolci come Di Lorenzo e Lukaku. Non è un caso che il Napoli a gennaio stesse trattando giocatori come Pellegrini, Biraghi e Danilo, dei capitani con grande personalità. Questa è una carenza che andrà compensata l’anno prossimo”.

Infine De Giovanni ha concluso: “Billing? Mi piace molto, ma Conte non è autolesionista. Se non lo fa giocare ci sarà un motivo, vale lo stesso discorso per Rafa Marin, Mazzocchi, Juan Jesus, Ngonge e Simeone. Sono ruoli che andranno rinforzati il prossimo anno, è inevitabile. Serviranno 22-23 titolari con la Champions, non ci potrà essere una grande differenza tra titolari e alternative. Trovare sostituti di Lukaku e McTominay è difficile, ma per tutti gli altri ci dovranno essere alternative valide. Okafor? Evidentemente al momento non è in grado di fare 10 minuti. Con Conte se non sei all’altezza al 100% non giochi”.