Champions League, ecco dove vedere Inter – Bayern Monaco in Tv

Oggi si giocano le ultime due sfide dei quarti di finale della Champions League. Obbiettivo semifinale per l’Inter, forte del successo in trasferta in Germania contro il Bayern Monaco. Riusciranno i nerazzurri a compiere l’impresa ? Per chi non vuole perdersi assolutamente questa sfida e l’altro incontro, cioè un Real Madrid – Arsenal che promette spettacolo, eco la programmazione Tv per stasera:

21.00 Inter-Bayern – AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Real Madrid-Arsenal – TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Quindi la sfida tra i ” Galacticos ” e i ” Gunners ” sarà visibile in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre.