CdS – Napoli, il Maradona è tornato un fortino. 12 vittorie e undici sold out complessivi

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito della ritrovata connessione tra il Napoli e il Maradona, tornato ad essere un fortino sotto la gestione di Antonio Conte. In questa stagione, infatti, i partenopei hanno totalizzato un ottimo score tra le mura amiche, al quale va aggiunta una serie di sold out consecutivi. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“C’era un tempo in cui il Maradona non faceva più paura. Ora è tutta un’altra storia. Dal 2025, il Napoli ha ritrovato casa: con l’Empoli è arrivata la dodicesima vittoria interna in sedici partite di campionato, la terza consecutiva, a certi care un trend che parla chiaro. L’ultima – e seconda – sconfitta nel proprio stadio risale all’8 dicembre, contro la Lazio, capace di colpire nel finale con Isaksen. Poi, solo passi avanti. Nel nuovo anno, il Napoli ha blindato il Maradona anche dal punto di vista degli incassi: sei sold out, undici complessivi in stagione, e una striscia aperta di successi che conferma la ritrovata connessione con Fuorigrotta. Se si guardasse soltanto al rendimento interno, la squadra di Antonio Conte sarebbe comunque seconda in classifica, ma a -1 dall’Inter, con lo stesso numero di partite (16). L’effetto Maradona, insomma, è tornato in modo prepotente”.