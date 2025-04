Cds – ” Lukaku e McTominay coppia del gol, la squadra si aggrappa a loro “

Quando hai dei calciatori forti in rosa, è normale che diano una grossa mano, soprattutto nei momenti di difficoltà. E Romelu Lukaku e Scott McTominay stanno trascinando questo Napoli, grazie alle loro prestazioni ma soprattutto per la loro partecipazione ai gol degli azzurri. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, eccone un estratto:

” Romelu e Scott hanno giocato insieme già 67 partite. Hanno condiviso due anni allo United, dal 2017 al 2019, e poi si sono ritrovati al Napoli. Quest’anno è esplosa la coppia dei gol dato che per la prima volta giocano insieme, sono titolari e protagonisti. Il primo indizio? Napoli-Como, settima giornata. Assist di Lukaku, primo gol italiano di McT. Da lì in poi lo show. Conte ha costruito un Napoli solido che trattiene il fiato e poi, superata la metà campo, respira con i loro guizzi. Insieme, tra reti, assist e rigori procurati, ne hanno ‘creato’ 27 gol dei 51 complessivi in Serie A. Più della metà. A loro si aggrappa la squadra seconda in classifica nell’avvincente rincorsa all’Inter. Con l’Empoli, lunedì, l’apice di un percorso graduale in cui s’è avvertita la mano amica di un allenatore consapevole del potenziale che aveva in rosa. “