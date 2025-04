Cds – ” Conte prepara una coppia inedita in vista del Monza, i dettagli “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulla situazione in casa Napoli, in vista della prossima partita in trasferta contro il Monza. Data l’emergenza in difesa, Antonio Conte sarebbe pronto a schierare una coppia inedita. Ecco i dettagli riportati nell’articolo:

“ Il suo recupero ( Alessandro Buongiorno ) per la prossima di campionato è molto difficile, ecco perché Rafa Marin è pronto, si prepara e intanto incassa l’elogio pubblico di Conte. Volendo, in rosa, come soluzione estrema, ci sarebbe anche Olivera che ha ricoperto il ruolo di centro-sinistra di una difesa a quattro in nazionale. Ma la coppia inedita Rrahmani-Rafa Marin ha buone possibilità di partire titolare a Monza. “