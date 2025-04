Bucciantini a RNC – ” Il Napoli ha dato un bel segnale, e sono certo di una cosa su Conte “

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Il Napoli ha dato un bel segnale di salute. Sulla consapevolezza non avevo dubbi. Penso che siano arrivate le risposte che servivano. In questa volata bisogna stare bene e spingere il più possibile. Abbiamo finalmente visto il vero Lukaku, che quando ha spazio può giocare e fare quei movimenti che conosciamo bene. Sarebbe bello vedere questo duello scudetto senza le partite così distanziate. È un peccato. Dovrebbero giocare almeno nella stessa giornata. Il Napoli sta mandando segnali all’Inter settimana dopo settimana. ”

” Ringraziare il Napoli? Io ringrazio i miei che mi hanno messo al mondo, o il sole che mi accompagna in bici. Non ringrazio Conte ma sono felice che sia tornato in Serie A. È tornato subito protagonista e l’allenatore ci aiuta perché ci lascia tutto l’anno con dei titoli molto aperti. Conte è uno che genera sentimenti, spesso positivi. Andrebbe ringraziato anche De Laurentiis che ha costruito la squadra. Di certo lo ringrazio perché è un allenatore che ha una media di punti totali in campionato di 89. Sono risultati straordinari e sono certo che Conte ha messo nel mirino quota 86 punti. Se ci riesce l’impresa dovrà farla ‘Inter. “