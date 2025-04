Bargiggia durissimo su Conte – ” E’ fuori dal tempo, chiede troppi soldi ! “

Paolo Bargiggia, giornalista, è intervenuto nel podcast “Doppio Passo”. Di seguito le sue dichiarazioni:

” In assoluto per me Conte è un allenatore fuori dal tempo per due ragioni: finanziaria, perché un club italiano non può permettersi Antonio Conte. Il Napoli ha potuto farlo perché era alla canna del gas e perché aveva un bilancio in utile: avendo casse piene hanno potuto fargli questo contratto e non vendere nessuno fino a quando sono stati obbligati a vendere Kvara sbagliando.

Però te lo puoi permettere un anno, anzi sei mesi: perché hai visto che a gennaio non hanno investito. Conte pretende tantissimo dal punto di vista finanziario ma ha mollato per strada le ultime quattro squadre in cui è andato perché è un gran lavoratore, sta sul pezzo e prepara bene le squadre, ma ha un carattere molto limitato che forse una volta poteva avere più un impatto. Adesso è fuori dalla media del tempo come Mourinho: non puoi più permetterlo.

Poi ha vinto in Italia, in Europa non ha mai fatto bene: adesso per i club conta andare avanti in Europa per le finanze. E io non prendo uno che mi costa 100 perché se mi va bene e non mi molla mi torna 20. E poi fa un calcio poco evoluto oltretutto. Il Napoli è una squadra costruita per vincere subito: età media alta, investimenti e cessioni per 11 milioni di cui solo 7 da Ostigard. Adesso c’è il giochino di Conte che dice che erano decimi l’anno scorso: sì, ma con tre allenatori non bravi e i casini di De Laurentiis. Quello bravo con quella squadra ha vinto. “