TmW-La strana scelta dello United di svendere McTominay e sostituirlo con Ugarte

Scott McTominay con la doppietta realizzata contro l’Empoli ha raggiunto quota 8 gol in campionato confermando le importanti doti realizzative che ne hanno contraddistinto la carriera.

Il calciatore scozzese è stato rimpianto dai tifosi dei Red Devils fin da subito date le importanti qualità realizzative e quantità nel rettangolo di gioco.

Tuttomercatoweb ha commentato la scelta di cedere Scott ed acquistare Ugarte per 50 milioni di euro. “Dopo la miglior stagione del centrocampista scozzese il Manchester United l’ha messo sul mercato, l’ha venduto al Napoli per 30 milioni. I Red Devils hanno ceduto a prezzo di mercato una delle loro bandiere più importanti e poi, qualche giorno più tardi, hanno acquistato Manuel Ugarte dal PSG per 50 milioni di euro. Un’operazione senza senso nella logica di voler costruire una squadra, una operazione in pieno stile Manchester United post Alex Ferguson. Il risultato? Ugarte in quel marasma sta facendo non poca fatica, lo United in campionato è 14esimo e la gara di giovedì contro l’Olympique Lione è l’ultima ancora di salvataggio per non annegare sotto le onde di un’altra stagione tanto costosa quanto turbolenta“.