Sky – Juan Jesus indisponibile per il Monza, se Buongiorno non recupera ecco Rafa Marin

Il Napoli non ha ancora diramato nessun bollettino sulle condizioni di Juan Jesus, uscito al 72′ contro l’Empoli per un infortunio. Secondo quanto riportato da Sky, domani sono previsi gli esami strumentali per il calciatore, ma è molto probabile che di tratti di un problema di natura muscolare. Il brasiliano salterà quindi l’impegno con il Monza e sarà da valutare il suo impiego per le prossime partite. Ad oggi anche Buongiorno non è al meglio ed è in dubbio per sabato. Ecco che potrebbe finalmente toccare a Rafa Marin dall’inizio al fianco di Rrahmani. Conte ieri in conferenza ha dichiarato di avere piena fiducia nella spagnolo e non ci sarebbe nessun problema se dovesse toccare a lui. Sarebbe la prima partita da titolare per Rafa Marin in campionato, che fino a questo momento ha collezionato appena 23 minuti da subentrato.