Rai: “Dalla Spagna stupiti dello scarso minutaggio di Rafa Marin”

Rafa Marin in questa stagione ha trovato pochissimo spazio in campo nel Napoli di Antonio Conte.

Complici gli infortuni di Buongiorno e del sostituto Juan Jesus, il calciatore spagnolo dovrebbe partire titolare al fianco di Rrahmani per la prima volta in campionato; in Spagna sono stupiti dallo scarso utilizzo del centrale ex Alaves.

Il giornalista RAI Antonello Perillo sul proprio profilo X ha riportato il pensiero di alcuni giornalisti spagnoli di DAZN: ““In Spagna hanno un’ottima considerazione di Rafa Marin. Ho seguito la partita col commento di due telecronisti spagnoli di Dazn. Si sono detti stupiti del fatto che in SerieA il giovane difensore di scuola Real Madrid non giochi mai: “In Liga Rafa ha fatto vedere grandi cose”. Su di lui non a caso c’è un diritto di “recompra” da 25 milioni di euro, che può salire fino a a 35 se esercitato dal Real dopo il 2026. Adesso Conte gli darà fiducia? Contro il Monza non ci saranno Juan Jesus e molto probabilmente Buongiorno. L’alternativa a Rafa Marin potrebbe essere Olivera centrale, con Spinazzola a sinistra”.