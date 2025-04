Champions League, Aston Villa-PSG: le scelte ufficiali di Emery e Luis Enrique

Stasera si giocherà la partita di ritorno della UEFA Champions League.

Il Paris Saint Germain dopo la netta vittoria al Parco dei Principi sarà impegnato in Inghilterra per ipotecare il passaggio del turno e l’approdo in semifinale.

La squadra francese si presenta al match con il tridente dei sogni costituito da Kvicha Kvaratskhelia autore di un grandissimo gol nella gara d’andata, Ousmane Dembele e Bradley Barcola, a centrocampo Fabian Ruiz sarà supportato da Joao Neves e Vitinha, torna in porta Gigio Donnarumma.

Gli inglesi rispondono con Marcus Rashford nel ruolo di falso 9 supportato da Rogers, panchina iniziale per Watkins trascinatore dei Villans nella scorsa Premier League.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ASTON VILLA (4-3-2-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans, Onana; Rogers, McGinn; Rashford. Allenatore: Unai Emery.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique