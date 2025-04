Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, vengono analizzate le probabili scelte di Conte per la prossima partita del Napoli fuori casa contro il Monza. Sabato il Napoli mira a conquistare la vittoria contro il Monza per raggiungere l’Inter in vetta, attendendo la sfida dei nerazzurri contro il Bologna. Il giornale sottolinea che ci saranno sicuramente tre cambi nella formazione. Unico neo della serata è il problema accusato da Juan Jesus nel secondo tempo: un guaio muscolare alla coscia destra che necessita di valutazione. Ieri, Rafa Marín ha esordito al Maradona in campionato e, con Buongiorno in forte dubbio, è probabile che sabato a Monza sia lui a dover completare la coppia centrale con Rrahmani. Di Lorenzo e Anguissa saranno nuovamente disponibili dopo aver scontato la squalifica.