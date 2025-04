CdS – McTominay miglior acquisto della Serie A, 30 milioni investiti benissimo dal Napoli, i dettagli

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha analizzato la stagione di Scott McTominay. Il giornale sostiene che il Napoli non intende rinunciare al sogno scudetto. Gli azzurri hanno dominato l’Empoli al Maradona grazie a una doppietta di McTominay, che ha sfiorato anche il terzo gol. In evidenza anche Romelu Lukaku, autore di un gol e due assist. Lo scozzese non segnava dal 9 febbraio, nella partita Napoli-Udinese, e torna al gol con la sua prima doppietta in Italia. Ora ha totalizzato 8 reti in Serie A, mai così tante in un solo campionato. L’anno scorso allo United si era fermato a 7. Un palo e Vasquez gli hanno negato la tripletta. McTominay si è rivelato il miglior acquisto della Serie A. I trenta milioni investiti sono stati spesi in maniera eccellente. La cifra spesa dimostra quanto siano a volte incomprensibili il calciomercato e i suoi protagonisti. Perché Scott McTominay è un calciatore completo. Mentre altri club cercavano nomi esotici, il Napoli ha scelto una strategia pragmatica, come farebbe Conte. Un affare sicuramente costoso, perché un giocatore come McTominay va pagato, anche se ad agosto aveva 27 anni. Ma si è assicurato un calciatore già formato e pronto.