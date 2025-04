L’edizione odierna del Corriere dello Sport presenta un aggiornamento sul Napoli che verrà. Secondo il giornale, il Napoli è prossimo a qualificarsi per la prossima Champions League, l’obiettivo principale della società. I partenopei vantano un margine di 11 punti sul quinto posto. Questa qualificazione garantirà al Napoli entrate tra i 60 e i 70 milioni di euro. Questi sommati ai 75 milioni dalla vendita di Kvara e agli altri 75 dalla cessione di Osimhen, porteranno a un totale di oltre 200 milioni di euro. Una parte consistente di questi fondi sarà destinata al mercato. Conte che ha richiesto sei rinforzi di alto livello: un difensore centrale, un terzino destro, due centrocampisti, un esterno sinistro e un attaccante centrale. Giovanni Manna è già all’opera. De Laurentiis e Manna possono fare affidamento sulle entrate dalla cessione di Kvara a gennaio e dalla partenza di Osimhen, senza contare eventuali riscatti come quelli di Natan e Caprile. Con più di 150 milioni di euro, ci sarà la possibilità di rafforzare la squadra per offrire a Conte una posizione di partenza migliore rispetto all’anno scorso. Con 4-5 acquisti dello spessore di Buongiorno, McTominay e Neres, il Napoli potrà competere al vertice per lo scudetto e per ottenere risultati in Europa. Per ora, i tifosi possono continuare a sognare.