Pasquale Mazzocchi è stato schierato come titolare da Conte nella partita contro l’Empoli. L’ex giocatore della Salernitana ha avuto il difficile compito di sostituire Giovanni Di Lorenzo. Mazzocchi dunque ha offerto una prestazione rilevante e convincente. Le recensioni dei quotidiani nazionali hanno riconosciuto il suo impegno in campo contro la squadra toscana, assegnandogli valutazioni positive. Secondo Il Mattino, ha ottenuto un 6. Il suo confronto partenopeo con Pezzella ha messo in luce giocate di qualità, il desiderio di emergere e numerosi duelli vinti. L’intesa con Politano funziona. L’ovazione al cambio è un meritato riconoscimento. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 6,5. Una giocata elegante per rompere il ghiaccio. Grande spinta e desiderio di fare la differenza. Esce sfinito, accompagnato da standing ovation. Anche Il Corriere dello Sport gli dà 6,5. Mostra personalità con numerose incursioni, tagli interni voluti da Conte e qualche dribbling che entusiasma i tifosi del Maradona, esce poi tra applausi. TuttoSport, infine, gli ha dato un 6. Incaricato di sostituire il capitano Di Lorenzo, svolge il suo compito al meglio. Attento in difesa e propositivo quando può.