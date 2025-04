Buchi Laba-Galatasaray pronto a pagare la clausola per Osimhen, si aspetta la risposta del calciatore.

Il futuro di Victor Osimhen sarà distante da Napoli ma ad ora non è definito il campionato e la squadra in cui giocherà.

L’attaccante nigeriano ha estimatori in Premier League, in Serie A e nel campionato turco in cui sta vivendo una stagione prolifica; secondo quanto riferito dall’amico e giornalista nigeriano Buchi Laba il Galatasaray starebbe pensando di pagare la clausola rescissoria di Victor e si attende solo la decisione del bomber africano.

Ci sarebbe stato inoltre un interessamento del Fenerbahce cui non è seguita una risposta positiva da parte dell’agente del calciatore.