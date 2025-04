Sabato con il Monza potrebbe toccare a Rafa Marin. Ecco cosa ha detto Conte sul difensore

Il Napoli esce alla grande dalla sfida con l’Empoli, riportandosi a -3 dall’Inter. Unica nota stonata è l’infortunio di Juan Jesus, che ha dovuto abbandonare il campo per far spazio a Rafa Marin. Sabato c’è il Monza e nè Buongiorno nè Juan Jesus sono sicuri di recuperare dai rispettivi infortuni. Ecco che potrebbe toccare per la prima volta da titolare allo spagnolo, fin qui oggetto misterioso in casa Napoli. Conte ha voluto caricarlo così in vista di sabato: “Rafa ha lavorato tanto in questi mesi, se dovesse essere non ci sono problemi a farlo giocare. E’ rimasto zitto ad allenarsi e ha mangiato tanta erba. Questa rosa è cresciuta tanto da inizio anno”.