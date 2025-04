Ventura a KKN – ” L’Inter il prossimo mese avrà un calendario complicato, il Napoli ha un’opportunità irripetibile “

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Quando il Napoli giocherà col Monza l’Inter giocherà a Bologna. L’Inter ha un calendario difficile nel prossimo mese, il Napoli avrà Empoli, Monza, Lecce e Torino. Sulla carta il Napoli ha un’opportunità irripetibile, ma il campo deve confermarlo anche perchè oggi pesano i punti persi con Udinese, Como e Venezia. Sostengo da tempo che se l’Inter rimane in corsa per la Champions alla lunga pagherà qualcosa in campionato. L’Empoli si presenta senza sette o otto calciatori, ho sentito l’allenatore in seconda e mi ha detto che sono in grande difficoltà. ”

” Capitano senza Di Lorenzo? L’allenatore dà la fascia a quello che nello spogliatoio è più importante, ma è solo un dettaglio. Per Mazzocchi sarà una grande opportunità per mettersi in mostra e scrivere una pagina di questa annata che potrebbe essere straordinaria. Però se il Napoli stasera non centrasse i tre punti non potrebbe che arrabbiarsi con sè stesso. ”