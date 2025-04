Tacconi a KKN – ” Fui vicino al Napoli, però poi decisi di rimanere alla Juve. Conte ? Posso dirvi che… “

Stefano Tacconi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Stamattina ho onorato Diego al murale, lui mi ha sempre rispettato ed era giusto omaggiarlo. C’è stato un periodo in cui fui vicino al Napoli, ma con la testa che ho dissi ‘resto qui alla Juve e vinco tutto’. Era da parecchio che volevo essere al murale di Maradona, una persona come Maradona viene descritta diversamente da com’era. Era doveroso questo mio gesto per un uomo pieno di valori. Conte? E’ capace di cambiare la mentalità in ogni squadra che alleni, il Napoli può puntare allo scudetto tranquillamente. “