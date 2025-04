Napoli Empoli – Sarà di nuovo sold out al Maradona ! E’ il sesto di fila

La passione dei tifosi del Napoli è sconfinata, costante e avvolgente, anche nei momenti di difficoltà ma soprattutto nei momenti importanti: in questa stagione i supporters azzurri hanno risposto sempre presente agli appelli del mister Antonio Conte di riempire lo stadio. Anche stasera ci sarà il pienone al Maradona, statistiche alla mano indicano che si tratta del sesto sold out di fila e l’undicesimo in tutta la stagione.

Numeri da record per la società, frutto di una stagione sin qui di alto livello, che vede gli azzurri ancora in corsa per il tricolore. E i tifosi sono pronti a sostenere ancora una volta il Napoli, proprio verso quel sogno chiamato ” Scudetto “.