Marchetti a Radio Marte – ” Scudetto ? Non credo che l’Inter le vincerà tutte, il Napoli deve crederci “

Luca Marchetti, esperto giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato del rendimento recente degli azzurri e in merito alla partita di stasera contro l’Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Il Napoli non è in crisi di rendimento, ha solo perso qualcosa nei minuti finali in termini di risultati “.

“ Chi può essere decisivo, stasera? Mi viene da dire Romelu Lukaku, un giocatore che trascina solitamente il Napoli alla vittoria, quando va in gol, secondo le statistiche. Per lo Scudetto è ancora tutto aperto? Non credo che l’Inter vincerà tutte le partite da qui alla fine. Tre punti di distacco sono una sola gara. “