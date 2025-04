Gds – ” Napoli, Adl è pronto a un altro mercato di primo livello per soddisfare Conte “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli, soffermandosi sulla prossima sessione di calciomercato. Il famoso quotidiano sportivo ha infatti riportato che Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad investire in maniera pesante nella prossima sessione, e che avrebbe già intavolato diverse trattative per chiudere il prima possibile diversi acquisti. Tutto ciò possibile grazie agli enormi introiti che il club azzurro avrà dalla qualificazione in Champions League e dalle cessioni, soprattutto quelle di Victor Osimhen e Khivcha Kvaratskhelia.

Insomma, dai presupposti sembra che il Napoli sarà protagonista indiscussa in estate, e tifosi sperano che questi presupposti possano realizzarsi.