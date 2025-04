Dalla Spagna – ” Il Napoli sfida il Milan per un top della Serie A “

Il Napoli, nella prossima sessione di calciomercato, deve assolutamente rinnovare il reparto offensivo, che in questa stagione ( fino ad ora ) ha fornito pochi gol rispetto alle aspettative iniziali. Dalla Spagna arrivano novità in merito, a riportarle è il quotidiano ” As “, che ha svelato un presunto interesse degli azzurri per Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna. A quanto pare però, su di lui non ci sarebbe solo l’interesse del Napoli, ma anche del Milan. Ecco un estratto dell’articolo:

