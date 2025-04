Corbo a La Repubblica – ” Il Napoli è fase calante, 2 vittorie nelle ultime 9 e segna troppo poco “

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per la Repubblica ha parlato dell’andamento del Napoli e dell’addio di Khivcha Kvaratskhelia. Di seguito un estratto dell’editoriale:

“ Così perentoria la forza del Napoli in finali poderosi che passa sotto silenzio la fase calante. Solo 21 punti in 12 partite, media 1,75. Due vittorie nelle ultime 9. Sulle vittorie sfumate nell’ultima conferenza spunta un motivo rispettabile, ma dubbio. La squadra si abbassa perché mentalmente predisposta a difendere il vantaggio. Vantaggi però esigui, perché il Napoli segna poco. Vi sarebbero altri temi da sviluppare, come la catena di insulti muscolari, gli esiti e i tempi delle sostituzioni. Ma è giusto che prevalga la fiducia in Conte e nel suo staff. La prima condizione per sperare ancora. Il dibattito si sposta sul mercato di gennaio, con la cessione di Kvaratskhelia non sostituito. Ha lasciato 5 gol. Mica pochi. Ma il georgiano era finito in panchina e non prometteva prodigi, demotivato, vuoto di sentimenti, illuso e deluso con un ingaggio da riserva. “