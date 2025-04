Caputo: “Lukaku? Ci si aspetta sempre di più da lui”

L’ex attaccante dell’Empoli, Francesco Caputo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche su Lukaku:

“E’ normale che se guardiamo solo i numeri, Lukaku sta facendo un ottimo campionato per la squadra, con lui in campo si gioca in un determinato modo. Certo che comunque da Romelu ci aspettiamo sempre di più perché conosciamo le sue qualità, ma la squadra è stata costruita attorno alle sue caratteristiche e quindi il suo lavoro serve al resto degli uomini di Conte“.