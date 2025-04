“Antonio vota Napoli” la Gazzetta titola oggi a tutta pagina

Di impatto il titolo che la Gazzetta dello Sport dedica agli azzurri sulla prima pagina oggi in edicola.

“Antonio vota Napoli” è una dichiarazione che non lascia adito a dubbi; Conte ed il Napoli starebbero già programmando la prossima stagione.

Per il popolo azzurro la notizia non può che essere ben accolta: nelle ultime settimane troppe voci di mercato avevano riguardato l’allenatore azzurro.

Conte ha un contratto triennale con il sodalizio del presidente De Laurentiis, ma tutti sappiamo che nel mondo del calcio anche quanto sottoscritto e ufficializzato, può essere bypassato, cancellato, da sopraggiunte richieste e o volontà.

Invero finora Conte è stato cauto sull’argomento: ogni volta che è stato solleticato in merito ha preferito rimanere all’immediato presente, all’importante stagione in corso, da vivere una gara per volta.

Da parte sua la società, con le parole recenti del ds Manna, ha confermato la chiara volontà di proseguire nel progetto appena iniziato.

Meno diretto il contenuto dell’articolo, a firma di Vincenzo D’Angelo. Giusto però sottolineare alcuni aspetti.

Rispetto alle squadre che sarebbero interessate a Conte (Milan e Juventus in particolare), il progetto azzurro vanta una continuità essendo già iniziato a luglio scorso.

Da non trascurare la disponibilità di risorse che il Napoli dovrebbe impiegare nel prossimo calciomercato, data dalla cessione scontata di Osimhen e dal cartellino di Kvaratskhelia, partito a gennaio. De Laurentiis è in grado di destinare soldi veri per il mercato.

Il nome del georgiano ricorda l’errore da non ripetere in futuro: è palese che la cessione a gennaio del giocatore – accompagnata da una gestione del rinnovo che non ha fatto gli interessi azzurri – e l’incapacità di scovare un sostituto abile ed arruolabile da subito, abbiano scontentato e non poco il tecnico.

Gli equilibri andranno maggiormente salvaguardati, nell’ottica dell’unico e scontato obiettivo comune: una squadra sempre più forte, capace di essere protagonista in tutte le competizioni.

Antonio vuole un club forte nelle strutture e nell’organico e il Napoli ha la volontà e tutte le carte in regola per accontentarlo.

In fondo, dopo gli sfaceli della passata stagione, chi lo avrebbe detto che a sette partite dal termine avessimo ancora intatta la possibilità di contendere il titolo alla corazzata Inter?