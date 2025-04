Veiga torna nel mirino del Napoli: ora gioca in Arabia

Il Napoli, mentre è in piena lotta per lo Scudetto, continua a concentrarsi anche sul calciomercato, con un’attività frenetica soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Tra i giocatori monitorati, c’è anche Gabri Veiga, il cui trasferimento era già stato molto vicino due estati fa. Secondo quanto riferito dal giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TMW, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha come obiettivo quello di rinforzare il centrocampo.



Sebbene i nomi di Frattesi e Pellegrini restino in auge, il Napoli non ha abbandonato altre due opzioni: Gabri Veiga, attualmente all’Al-Ahli, e Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Diverse anche le situazioni in uscita, con i futuri di Ngonge e Billing ancora da definire. Okafor, invece, tornerà al Milan, mentre Marin probabilmente lascerà il Napoli a fine stagione.