Tmw – Paixao ha detto sì al Napoli: le ultime

Il Napoli è alla ricerca del sostituto del georgiano Kvaratskhelia ceduto in inverno al PSG e non sostituito in modo adeguato, con l’acquisto del solo Okafor.

In estate la squadra allenata da mister Conte si muoverà per colmare l’importante buco in organico e secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb il nome più vicino sarebbe quello dell’ala del Feyenoord Igor Paixao: ““Salgono le quotazioni di Igor Paixão del Feyenoord. L’esterno brasiliano ha già dato il suo ok al trasferimento. Un affare che si potrebbe concretizzare per 25 milioni di euro. Infine, come detto, un altro obiettivo è fare un colpo a centrocampo. Frattesi e Pellegrini restano due idee ma il Napoli non ha abbandonato anche altre due piste. La prima porta a Gabri Veiga dell’Al-Ahli.L’altra pista seguita dal Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è quella di Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Tante le situazioni in divenire in uscita con il futuro di Ngonge e Billing ancora da chiarire. Okafor tornerà invece al Milan, Marin a fine stagione con ogni probabilità lascerà il Napoli”.