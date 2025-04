Tmw-Il Napoli ha le idee chiare su Okafor

Il Napoli nel mercato invernale ha sostituito Kvaratkshelia con lo svizzero Noah Okafor tesserato con il Milan.

Il calciatore rosso crociato non ha trovato lo spazio e impatto immaginato in maglia azzurra finendo ai margini della squadra del patron De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il Napoli avrebbe già deciso sull’opzione di riscatto da esercitare in estate; l’opzione di riscatto non verrà esercitata, salvo sorprese il giocatore dovrebbe fare ritorno in rossonero a giugno.