Quest’oggi è arrivato il primo verdetto ufficiale per quanto riguarda la promozione in Serie A. Il Sassuolo, allenato da Fabio Grosso, ha conquistato la Serie A aritmicamente grazie al pareggio dello Spezia contro il Mantova per 2-2.

I neroverdi infatti, sono primi in classifica a quota 75 punti, la squadra di D’Angelo, resta a -16 e i punti disponibili sono 15 a cinque gare dalla fine.