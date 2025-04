Napoli-Empoli, undicesimo sold out al Maradona: ecco quanto incassa il Napoli

Domani il Diego Armando Maradona farà registrare l’undicesimo sold out stagionale. Anche nella sfida contro l’Empoli, i tifosi riempiranno gli spalti per spingere Antonio Conte e la squadra verso una vittoria fondamentale nella corsa scudetto, resa ancora più delicata dopo il successo dell’Inter sul Cagliari.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’incasso previsto per Napoli-Empoli si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Con questo nuovo tutto esaurito, il totale stagionale degli incassi da sold out sfiora i 25 milioni di euro. Un dato significativo, che conferma il grande entusiasmo e l’incondizionato sostegno del popolo azzurro, oltre a rappresentare un’importante boccata d’ossigeno per le casse del club.