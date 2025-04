Napoli-Empoli, emergenza assenze per Conte: recupera Spinazzola

Non mancano le defezioni in casa Napoli in vista della sfida di domani sera contro l’Empoli. Buongiorno resta ai box per infortunio, mentre Di Lorenzo e Anguissa saranno assenti per squalifica. Tuttavia, Antonio Conte può sorridere per un recupero importante sulle fasce: Leonardo Spinazzola.

Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui l’esterno azzurro dovrebbe smaltire la contusione al quadricipite che lo aveva costretto a saltare le gare con Milan e Bologna. Spinazzola è pronto a tornare a disposizione, rappresentando una valida alternativa dalla panchina sia per Olivera che per Neres.