Napoli – Empoli, dove vederla in TV

Domani sera alle 20:45 si giocherà il posticipo della 32esima giornata di Serie A, al Maradona di Napoli, tra i padroni di casa ed i toscani dell’Empoli.

Per chi non potrà essere presente allo stadio la partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN; per poterla vedere sul piccolo schermo i tifosi dovranno aver installato l’applicazione dedicata sulla propria smart TV di ultima generazione.

Per chi, invece, volesse seguire Napoli-Empoli in streaming basterà collegarsi al sito DAZN su pc, smartphone e tablet.