Napoli, colpi in arrivo per il dopo Kvaratskhelia

Il Napoli è pienamente in corsa per lo Scudetto, ma allo stesso tempo non perde di vista il calciomercato, dove si sta muovendo con grande attenzione. Il club partenopeo è attivissimo sul fronte delle trattative, soprattutto nella ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto lo scorso gennaio.

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il direttore sportivo Manna è al lavoro senza sosta per rinforzare la rosa, potendo contare su un budget importante anche grazie ai 75 milioni incassati proprio dalla cessione di Kvara.

Tra i nomi sul taccuino resta vivo l’interesse per Edon Zhegrova, ma Antonio Conte strizza l’occhio anche ad Alejandro Garnacho. A gennaio il Manchester United chiedeva 60 milioni per l’argentino, ma in estate l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 45, sempre che ci sia pieno accordo tra società e allenatore.

Intanto, salgono le quotazioni di Igor Paixão del Feyenoord: l’esterno brasiliano avrebbe già dato l’ok al trasferimento e l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.