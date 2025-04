Monza, Izzo si infortuna: “Spero nulla di grave”

Piccolo altro problema per il Monza in questa stagione, nella gara contro il Venezia, Armando Izzo si è infortunato. Il difensore ex Torino, ha abbandonato il terreno di gioco per un problema alla gamba destra. La prossima gara della squadra di Nesta, è contro il Napoli e forse dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori. Ecco le parole di Izzo rilasciate sul suo profilo Instagram:

“La partita di oggi è lo specchio della nostra stagione, peccato davvero! Spero che il mio infortunio non sia nulla di grave!”.