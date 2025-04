La Repubblica-Buongiorno non tornerà prima di Napoli-Torino

L’infortunio riportato da Alessandro Buongiorno non sarà di breve entità e priverà mister Conte del proprio pilastro difensivo per diverse partite.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica, l’ex capitano del Toro non dovrebbe rientrare prima del match da ex che si terrà il 27 aprile: “Alessandro Buongiorno sarà out pure domani al Maradona contro l’Empoli: l’ex capitano del Torino si è fermato per una tendinopatia all’adduttore e resterà fermo almeno due settimane. L’ex capitano del Torino che proverà a rientrare proprio contro i granata.”