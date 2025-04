Inter, Bisseck: “Nessun pensiero sul Napoli, dovevamo vincere”

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset dopo la gara vinta per 3-2 contro il Cagliari. Il difensore nerazzurro, ha segnato le rete del tris, ecco le sue parole:

“L’obiettivo era vincere e abbiamo vinto, in campo siamo scesi in modo attento. Eravamo a conoscenza del fatto che il Cagliari in ripartenza fa male, abbiamo fatto bene il nostro dovere.

Nessun pensiero sul Napoli, pensiamo a noi stessi e alle nostre gare. Poi si vedrà cosa faranno gli azzurri. Bayern? A San Siro sarà difficile per loro, vedremo”.