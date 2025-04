D’Aversa in conferenza stampa: la salvezza passa anche da Napoli

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani sera al Maradona, che vedrà il suo Empoli sfidare gli azzurri.

Partita importante per entrambe le compagini, il Napoli è impegnato a rincorrere la capolista Inter, non da meno il compito dei toscani ad oggi terzultimi – e quindi retrocessi – a due punti dal Lecce e a quattro dal Parma.

Il tecnico ha affrontato vari temi, di seguito sono riportate le sue parole: “domani sarà una gara complicata contro una squadra che prova a vincere il campionato, la salvezza comunque passa per fare risultato ovunque“.

Sul tema degli infortuni D’Aversa ha ricordato che: “quest’anno tanti miei ragazzi hanno subìto infortuni che hanno richiesto un intervento chirurgico; proprio in settimana altri 3 giocatori sono andati sotto i ferri. l’assenza di Kouamè è molto pesante, ma deve essere un motivo in più per fare bene”.

Sul Napoli: “gara proibitiva, squadra forte e grandissimo allenatore; stadio completo e ambiente compatto.

Per finire il tecnico dell’Empoli ha un messaggio per i suoi giocatori: “non dobbiamo abbatterci, domani avremo cinque Primavera in panchina, ma siamo i primi a crederci e lotteremo ancora per non retrocedere“.

Per completezza di informazione ricordiamo che i giocatori dell’Empoli sottoposti ad intervento chirurgico in questa stagione sono: Sazonov, Haas, Pellegri, Kouamè, Maleh e Zurkowski. Per domani sera saranno assenti anche Ismajli e Anjorin; mentre rientrano dalla squalifica Gyasi e Fazzini.