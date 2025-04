Conte: “Scendiamo sempre in campo per vincere e diamo il 200%. Potevamo gestire meglio alcune partite”

Il Napoli domani affronterà l’Empoli nel posticipo della 32esima giornata di Serie A.

Mister Conte ha presentato il match che attenderà gli azzurri rispondendo alle diverse domande ricevute: “Sono finiti gli scontri diretti? Le insidie sono in ogni partita, possono cambiare gli obiettivi però la maggior parte della squadre hanno degli obiettivi da raggiungere, affronteremo squadre che lotteranno per salvarsi e chi lotta per un posto in Europa. C’è un problema relativo ai secondi tempi? Se avessimo dei problemi nei secondi tempi avremmo zero punti contro Juventus, Inter e Atalanta. Le partite durano 90 minuti più il recupero, è inevitabile che alcune partite potevamo gestirle meglio. Eravamo andati in vantaggio con dei primi tempi di dominio assoluto, nei secondi tempi per la voglia dell’avversario di ribaltare il risultato e non volendo anche a livello psicologico viene un po’ il braccino per difendere il risultato. Anche se si sta vincendo bisogna continuare a giocare e a pressare per cercare altri gol. Scendiamo in campo per vincere, l’importante è la regolarità, poi ci può stare una caduta ogni tanto, poi bisogna considerare l’avversario. Il nostro percorso è ottimo, mancano 7 partite e affronteremo squadre con obiettivi importanti. L’Empoli lotta per non retrocedere e verrà con il coltello tra i denti, la seconda parte del campionato è sempre più difficile”.

Il tecnico salentino ha proseguito parlando della rivalità annuale con l’Inter allenata da Simone Inzaghi: “ Siamo la diretta antagonista dell’Inter per provare a dare fastidio e fare qualcosa di straordinario, è una bella pressione, perché significa che stiamo facendo molto bene. Ci siamo ritrovati in una situazione dove dobbiamo andare oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra che può vincere tutto anche in Europa, è una bella pressione. C’è entusiasmo tra i tifosi, il sogno di poter ambire allo Scudetto crea passione e voglia di spingere la squadra. Ce la siamo guadagnata questa pressione e per certi versi ce la dobbiamo gustare. Noi vogliamo dare il 200% in ogni partita, dobbiamo uscire con la maglia sudata, questa è una cosa che i tifosi stanno apprezzando. Siamo contenti dell’entusiasmo che si è creato attorno a noi. Lunedì avremo bisogno del sostegno del nostro pubblico”.

Infine, ha fatto un punto sugli infortunati. “Due giorni fa è tornato ad allenarsi con noi Spinazzola, aveva ricevuto un colpo nell’amichevole con la Puteolana nella sosta, non riusciva a guarire, ora è tornato, può essere, se se la sente, un possibile cambio ed è una buona notizia. Per il resto l’infortunato è Buongiorno, non dovrebbe essere un problema serio, troppo serio, poi non so una o due settimane, ma Jesus ha sempre fatto bene, anche a Bologna e confido nei ragazzi che ci sono e lo stesso Mazzocchi domani ha la possibilità di partire dall’inizio. Ho tranquillità, i ragazzi sono seri, danno tutto, anche nell’errore che può starci, ma se sbagli dando tutto non è un problema con me. McTominay sta bene, speriamo torni al gol, ha avuto tante occasioni in queste partite… abbiamo bisogno anche dei suoi gol“.