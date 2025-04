Conte: “Napoli antagonista dell’Inter. Per quanto riguarda Buongiorno, Spinazzola e McTominay…”

Antonio Conte nella conferenza stampa pre Napoli – Empoli ha parlato in merito alla rivalità con l’Inter e sugli infortuni che hanno colpito alcuni giocatori della rosa partenopea. Ecco le sue dichiarazioni:

Conte sulla rivalità con l’Inter: “La guerra di nervi con l’Inter, a cui noi cerchiamo di dare fastidio, deve essere una bella pressione. Noi stiamo facendo molto bene e siamo in una situazione dove dobbiamo andare oltre le nostre possibilità. C’è un bel entusiasmo tra i tifosi e il sogno dello scudetto crea entusiasmo. Nel girone d’andata siamo stati bravi e fortunati per gli infortuni. Ma in un campionato queste cose capitano. Quelle di domani sono le prime squalifiche dell’anno. Abbiamo fatto un campionato pulito. Ma le emergenze arrivano e le abbiamo sempre affrontate con il petto in fuori, senza alibi, sapendo che non ci sono annate perfette“.

Conte sugli infortuni: “Spinazzola è tornato con noi due giorni fa fortunatamente ed è a disposizione. Può essere un possibile cambio durante la partita. Buongiorno è infortunato ma non so quando tornerà ma non dovrebbe essere un problema troppo serio. Ma c’è Juan Jesus che ha sempre fatto bene e abbiamo grande fiducia in tutti. Anche in Mazzocchi che domani sarà titolare. I miei ragazzi danno tutto anche quando sbagliano. McTominay sta bene, speriamo che torni al gol, in queste partite ha avuto tante occasioni e ci servono i suoi gol.”