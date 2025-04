Conte: “L’Empoli verrà con il coltello tra i denti. Sui secondi tempi…”

Antonio Conte nella conferenza stampa pre Napoli – Empoli ha parlato in merito alla possibilità di fare 21 punti e sui secondi tempi. Ecco le sue dichiarazioni:

Conte sui 21 punti: “Io sono partito all’inizio pensando di poter fare 38 vittorie. Ma non può accadere, già il fatto di essere imbattuti in un campionato è straordinario ed è capitato a poche squadre, non si può pensare di poterle vincere tutte. Ci sta la caduta, il pareggio, l’importante è la regolarità. Quest’anno abbiamo trovato una buona regolarità di risultati tra vittorie e pareggi, ci sono stati periodi con vittorie consecutive, altri in cui hai più pareggiato, ma siamo lì, questo testimonia che il percorso è ottimo. Mancano 7 partite, sappiamo che dobbiamo affrontare 7 squadre che con altri obiettivi importanti, l’Empoli lotta per non retrocedere, arriverà col coltello tra i denti. La seconda parte è molto più difficile, nella prima bene o male tutti se la giocano, la seconda è più di strategia, anche un punto per alcuni è vita, salvezza. Se all’andata trovi partite più aperte, al ritorno sono più chiuse, studiate”.

Conte sui secondi tempi: “Se fosse un problema di secondi tempi avremmo zero punti contro Inter, Juve e Atalanta. Le partite durano 90 minuti più recupero. Sicuramente in alcune partite potevamo gestirsci meglio visto che eravamo andati in vantaggio, dominando il primo tempo. Invece nel secondo, magari per la fame degli avversari, magari non volendo mentalmente subentra una sorta di difesa, ma non accade solo a noi. Dobbiamo lavorare per finire come iniziamo le partite. Bisogna continuare ad avere il possesso palla, anche se siamo in vantaggio”.