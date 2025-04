Aurelio De Laurentiis è al lavoro per scegliere la zona dove far sorgere il nuovo centro sportivo per il calcio Napoli.

Diverse sono le zone attenzionate e secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno la periferia del nord di Napoli sarebbe la prediletta: “Intanto continuano i sopralluoghi per il nuovo centro sportivo. Ieri De Laurentiis ha visionato un fondo a Piscinola di circa 15 ettari dove potrebbero sorgere campi sportivi, uffici e spogliatoi”.