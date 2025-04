CdM – Conte punta sul 4-3-3: le decisioni su Neres e Raspadori

Si va avanti con il 4-3-3. Il modulo di base resterà invariato, con eventuali variazioni tattiche solo a gara in corso. Di conseguenza, spazio dal primo minuto a David Neres, mentre Giacomo Raspadori partirà dalla panchina. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come Conte voglia puntare forte sull’estro del brasiliano, deciso a riportarlo ai livelli mostrati prima dell’infortunio. Neres agirà sulla fascia sinistra dell’attacco, mentre Raspadori rappresenterà una preziosa opzione a gara in corso, utile anche per un eventuale cambio di sistema. Contro il Milan, l’ex Ajax ha mostrato spunti interessanti; a Bologna, invece, ha faticato nelle scelte nell’ultimo terzo di campo e ha risentito del calo generale della squadra nella ripresa.