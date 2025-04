Calciomercato.com-Manca l’accordo tra Gatti e la Juve, il Napoli attende

Uno dei reparti in cui mister Conte ha chiesto rinforzi è quello difensivo.

Tra i nomi più caldi c’è quello del calciatore della Juventus Federico Gatti che secondo quanto riportato da Calciomercato.com non avrebbe ancora l’accordo con la Juve per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 e che potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta importante: “Federico Gatti ha un contratto più lungo con la Vecchia Signora, fino al 2028, ma si aspettava un riconoscimento economico da parte del club. In realtà la trattativa con il suo agente ha subito un rallentamento importante che può rimescolare le carte: con un’offerta da 30 milioni arriverebbe anche il via libera alla cessione. Con il Napoli dell’ex Giovani Manna in agguato“.